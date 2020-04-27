高雄市長韓國瑜面臨罷韓危機，但仍有不少民眾力挺，有錢出錢、有力出力，網路直播主陳品宏更為了挺韓搬到高雄力抗罷韓，但卻被踢爆坑騙韓粉，假募款真吸金。

曾擔任挺韓青年軍總召的陳品宏，日前搬到高雄，要幫韓國瑜宣傳市政，搶救聲量，力抗罷韓，更在直播中透露希望能打造一面韓粉照片牆，看著挺韓民眾傳來的照片，回憶也一一湧現，讓陳品宏忍不住鼻酸，一度說不出話。

不過，陳品宏卻被踢爆坑騙韓粉，據《鏡週刊》報導，陳品宏募款製作影片、T恤，假借幫韓國瑜名義要求贊助，還稱為感謝韓粉，請喝2020杯飲料，事後又哭窮募款。

陳品宏更飛到加州，到一名女華僑家白吃白住，傳索取一大筆生活費，並打算向當地華僑募款，幸好韓國瑜緊急發出聲名，才讓這件事情無疾而終。

誇張行徑讓韓粉五虎將中的文山伯也看不下去，呼籲大家「大家挺韓國瑜都是自願的」，若有人在網路或直播上打著韓國瑜名號，稱拍片缺錢要募款，都是不當行為。

報導中也提到，若有人稱要踢爆，陳品宏就會到村長「詹江村」直播討拍，控對方是其他黨派的間諜。另外，過去陳品宏曾以投資為由詐騙，因挺韓爆紅，受害者找上門表示要揭發他的惡行，他還跟對方說若事跡敗露無法繼續行騙就沒錢還，間接承認利用韓粉騙錢。

(中時電子報)