五一連假三天各地白天溫暖，中南部高溫可達32度左右。氣象專家吳德榮指出，連假期間水氣稍微增加，東半部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區有雨。周六(5/2)前後在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，未來可能發展成颱，與氣候平均相比已比較晚。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今天各地氣溫回升，明天至周四(4/28~30)連三天晴朗穩定。五一連假(周五至周日)白天偏暖微熱，午後山區有局部短暫陣雨。提醒連假期期間水氣逐日漸增，大氣不穩定度提高。

吳德榮指出，據最新歐洲、美國、中央氣象局的模式模擬皆顯示，周六前後菲律賓東方海面上有熱帶擾動發展的跡象。如果發展成颱風，與氣候平均相比已經比較晚。但因為模式運算太久，不確定性太大，還是再等兩、三天之後新的模式模擬出爐，對熱帶擾動動向的模擬，才有參考價值。

圖：最新(26日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式(左圖)及美國(GFS)模式(右圖)，模擬週六(2日)20時預測圖皆顯示，週六前後在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象。(圖擷自tropical tidbits)

(中時電子報)