彰銀（2801）為力挺企業共同抗疫，宣布即日起推出24小時企業紓困線上申辦服務，有需求的企業皆可於彰銀官網「新冠肺炎紓困振興專區」申請，透過線上輸入聯繫資料、並勾選申請紓困項目，彰銀將以快速流程處理相關作業，將紓困資金儘快送到企業手上。

受新冠肺炎疫情影響，各產業皆受到不小衝擊，彰銀為提供客戶紓困資金、減少臨櫃辦理次數，透過數位金融服務，讓客戶在家操作即可快速提出紓困貸款申請，突破面對面申請限制，提升整體資金調度效率，節省時間成本、縮短距離限制。

彰銀表示，該行秉持共體時艱理念，與客戶站在同一陣線，於疫情期間持續提供企業戶、個人戶及信用卡戶不同族群紓困申請、展延及補貼方案，緩解整體產業經濟衝擊，盼在防疫期間持續提供服務，提供客戶強而有力的後盾。

彰銀為響應政府紓困政策，力求從寬、從速、從簡原則，以貼近客戶需求導向的創新服務結合實務需求，推出線上申請資金紓困服務。該行表示，未來將持續推出不同客群線上申請服務，讓客戶可快速進行資金調度及運用。

(時報資訊)