敦睦艦隊爆發官兵群聚感染事件，國民黨因此拉高防疫規格，卻挑起與蔡政府衝突。許多藍營縣市進行「封城兵推」以及高雄市長韓國瑜要幫一線醫護人員普篩，都遭綠營批判。對此，有評論認為，這些作為都顯示出民進黨內心仍恐懼。

5月3日高雄將舉行兵推，模擬因應社區感染之道，陳時中則表示，這些事情要推就推，但不要耗費太多人力物力。但他說比較希望一些指揮中心的指引方針下去後讓大家了解，若是實際去做兵推，現在沒必要。據《中評社》評論指出，韓國瑜要求對一線醫護進行普篩，以及藍縣市兵推都遭綠批判，顯現出民進黨對國民黨有所忌憚。

該評論認為，韓主張對一線醫護進行普篩有何錯？連行政院副院長陳其邁日前都發文反對韓普篩，理由為，偽陽性可能會引起巨大恐慌。該評論質疑，普篩很多國家都在做，難道只有蔡政府聰明，其他做普篩的國家都是笨蛋？

至於綠營反對封城兵推，該評論質疑，政府這次防疫最自豪的就是超前部署，封城兵推也是超前部署，怎麼就不行？事實上，藍縣市長只是「超時中」，並未「逆時中」。該評論最後表示，隨著疫情翻轉，以及韓國瑜等藍縣市長拉高防疫規格，使陳時中變了。顯見民進黨心裡還是虛，並忌憚著國民黨。

(中時電子報)