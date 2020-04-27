櫃檯買賣中心第9屆第22次董事、監察人聯席會議，會中通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」部分條文修正案，因應上櫃公司處分行為態樣多元化，將上櫃公司讓與全部或主要營業或財產之行為，納入得否繼續上櫃之審查項目。

櫃買中心表示，此次修正重點包括：為降低上櫃公司併購成本及加速併購程序，將上櫃公司合併其持股90%以上之子公司時，豁免對該子公司之條件審查；再者，為因應上櫃公司處分行為態樣多元化，將上櫃公司讓與全部或主要營業或財產之行為，納入得否繼續上櫃之審查項目。

(時報資訊)