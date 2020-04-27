《店頭市場》上櫃公司處分態樣多元 櫃買修條文因應 08:062020/04/27 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心第9屆第22次董事、監察人聯席會議，會中通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」部分條文修正案，因應上櫃公司處分行為態樣多元化，將上櫃公司讓與全部或主要營業或財產之行為，納入得否繼續上櫃之審查項目。 櫃買中心表示，此次修正重點包括：為降低上櫃公司併購成本及加速併購程序，將上櫃公司合併其持股90%以上之子公司時，豁免對該子公司之條件審查；再者，為因應上櫃公司處分行為態樣多元化，將上櫃公司讓與全部或主要營業或財產之行為，納入得否繼續上櫃之審查項目。 (時報資訊) #上櫃公司 #行為 #處分 #態樣 #審查 也許您會感興趣 推薦閱讀 業外收益加持 材料業績看俏 04:092020/04/23 證券．權證 江啟臣強調 不會處分侯燕 04:102020/04/23 政治要聞 綠插旗馬祖 欲完成最後拼圖 04:102020/04/23 政治要聞 竹縣建照透明化 申請進度上網查 04:102020/04/23 地方新聞 Gogoro抓騎到飽外送員 5／10後直接罰 網：養套殺 13:432020/04/23 生活 海軍司令劉志斌向官兵道歉 已自請處分 14:322020/04/23 政治 北京擬修改市容環境衛生條例 隨地吐痰、亂扔廢棄物須罰款 17:392020/04/23 兩岸 彰化鐵路高架化 拚年底政院過關 04:102020/04/24 地方新聞 李亨利勾結境外勢力插手香港事務 已移送審查起訴 11:372020/04/24 兩岸 櫃買中心今董監事會 通過併購相關條文修正案 17:502020/04/24 財經 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 油價暴跌！美又1家石油商倒下 聲請破產 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 證期局長王詠心5／4榮退 新局長內升 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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