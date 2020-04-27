兩岸關係步入黑暗時刻，《環球時報》甚至發出「勿謂言之不預」的罕見警告，勸戒民進黨不要借疫情搞台獨，漠視兩岸統一才是真正趨勢！更有海峽兩岸關係研究中心學術顧問王衛星投書港媒警告現今的台灣政府，莫成為歷史的和賣國者，要體察台灣人民統一的堅強意志，為兩岸的統一做出實質貢獻！

兩岸開放交流30多年，經貿、社會、文化往來密切，早已不是瞎子摸象的漢賊不兩立時代，但時至今日，雙方官方、半官方，甚至民間的互動，卻仍存在諸多誤解和誤判，尤其蔡政府上台執政，兩岸失去官方交往的政治基礎，正式溝通管道斷線之後，更是如此。

對此，王衛星在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊4月號以《統一是台灣各政黨和政治人物必須直面的問題》為題，發表專文表示，台灣須認清兩岸必須統一是大勢，既是大勢，台灣就要看認清事實，「挺起振興中華民族的寬闊胸懷，勇於承擔起肩負的歷史責任」，為兩國統一道路上做出貢獻。然而，民進黨兩次執政，卻一再違背主流民意，一意孤形推行台獨、故意製造兩岸衝突，無疑是歷史的「麻煩製造者」！

王衛星更以秦檜後人所題對聯「人從宋後少名檜，我到墳前愧姓秦」點醒台灣政府，自古漢奸賣國者都沒有好下場，定都會被釘上歷史的恥辱柱。

(中時電子報)