小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（27日）財經重點。

【1】台積5G封裝 拼圖完成

5G智慧型手機同步支援Sub-6GHz及mmWave（毫米波）等多頻段，數據機基頻晶片或系統單晶片（SoC）的設計及功能更為複雜，晶圓代工龍頭台積電除了提供7奈米及5奈米等先進製程晶圓代工，也進一步完成5G手機晶片先進封裝供應鏈布局。其中，台積電針對數據機基頻晶片推出可整合記憶體的多晶片堆疊（MUlti-STacking，MUST）封裝技術，整合型扇出天線封裝（InFO_AiP）下半年將獲華為海思採用。

【2】蘋果財報將掀牌 外資挺雙王

美國超級財報周如火如荼展開中，重頭戲蘋果將在30日盤後公告財報，台股恰逢五一勞動節連假，美系外資分析師認為，蘋果成績單與財測出爐前，蘋果供應鏈容易先出現提前壓寶或落跑，對台積電、大立光雙王仍持樂觀態度，但如：組裝、PCB等零組件，則浮現雜音，多空必須看分明。

【3】14檔雙低一高 吹補漲風

台股「上有壓、下有撐」，陷入月、季線狹幅震盪格局，專家指出，外資買盤轉趨縮手，短線市場追價動能有限，個股表現將優於指數，建議選股策略可從目前本益比低於大盤，股價價位偏低，且有法人買超力道增溫，符合「雙低一高」條件的個股有至上(8112）、廣達（2382）、台泥（1101）等14檔，股價有機會上演補漲行情。

【4】金融海嘯來首見 國泰、富邦信評 穆迪轉負向

全球三大信評機構連續四周來一再向市場示警，終於由穆迪開出第一槍，將台灣兩大金融集團國泰金控、富邦金控的信評展望由穩定轉為負向，被調整的子公司包括國泰人壽、富邦人壽及富邦證券。

【5】今年來… 日圓除外 新台幣全球最強

新台幣成日圓之外最強的非美貨幣。根據中央銀行統計，今年以來至4月24日止，主要非美貨幣累計貶幅以印尼盾慘摔9.98％最多，澳幣也狂洩9.30％，泰銖重挫8.02％，是前三弱貨幣。至於韓元、英鎊、馬元也都對美元跌逾6％，星元下滑5.54％、歐元貶值4.18％，人民幣小貶1.65％，菲律賓披索微跌0.17％。除日圓因避險資金流入升值0.88％，新台幣一枝獨秀，以升值0.09％成為最強非美貨幣。

(中時電子報)