高雄市長韓國瑜先前競選總統時，許多認同藍營人士熱心幫忙，但近期遭爆周刊爆料有韓粉直播主陳品宏打著「挺韓大旗」，在選前選後「到處宰韓粉」，甚至被庶民指控他藉「娃娃機做假帳欺騙台主、洗衣機欠錢不給貨壓本票」，更語出驚人說，他的事蹟罄竹難書，還有很多可以揭穿。

據《鏡週刊》今27日的一系列報導指出，陳品宏選前常以辦活動為名募資，加上桃園市詹江村也常在直播時請大家支持陳，不少韓粉因此慷慨解囊贊助，事後卻屢次爆出帳目不清。

網友在挺韓直播主陳品宏臉書留言。(圖/翻攝自 陳品宏臉書)

某位匿名的受騙女韓粉向周刊證實，去年6月韓準備初選時期，在雲林的造勢場，轉了2萬元新台幣請陳品宏訂2020杯飲料，請客給在場韓粉加油打氣，希望韓國瑜2020年順利當選，不料，過沒多久，陳卻在直播中哭窮，要求募資協助，但當該韓粉問起，他卻將責任推給挺韓之一的杏仁哥，杏仁哥接獲不少韓粉求證，杏仁哥則表示，他家人口眾多，盼大家別計較太多，此事也不了了之。

除周刊揭發之外，一些網友更到陳品宏臉書公開留言，點名要他將先前「娃娃機做假帳招商台主、洗衣機簽票不給貨，澳門騙人投資」一大堆事情講清楚，甚至指控他「欠錢壓本票」的事「案例太多了」，該網友更強調，這些事情有些有錄音存檔，無懼他反擊。

從陳品宏臉書粉專也可見，他在2018年9月21日曾上傳雲林地檢署的刑事傳票，告發內容是，他被人提告「妨害名譽」，地檢署通知他準時到庭。顯然過往事蹟除捲入詐騙風暴，還有妨害名譽的官司。

挺韓直播主 陳品宏 遭爆炸騙韓粉，圖為陳品宏遭提告 刑事妨害名譽案。(圖/翻攝自 陳品宏 臉書)

(中時電子報)