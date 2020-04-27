台北市林森北路錢櫃KTV發生大火，造成5人喪命，台北市長柯文哲第一時間卻被發現人在屏東，桃園市議員王浩宇在臉書PO出10幾篇文狂轟。對此，民眾黨發言人楊寶禎忍不住回擊，表示「KTV失火事件，請勿政治操作」。

錢櫃發生大火，柯文哲被質疑為何人不在台北市，卻出現在屏東，是否為了提前佈局選舉？楊寶禎在臉書表示，大火事件造成死傷，大家都不願意看到，已經讓人很難過，請有心人士不要再亂帶風向了！

上週屏東枋寮鄉陳亞麟鄉長到北市府拜會柯文哲，針對產銷文創及教育支援等政策請益討論，並邀柯文哲於週末赴屏東參訪，希望藉台北治理經驗及城鄉交流交換意見，楊寶禎澄清，柯市長到枋寮根本不是為了佈局選舉。

上午錢櫃發生火警，楊寶禎說，柯市長第一時間掌握消息立刻趕返，除要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，也請黃珊珊副市長到場掌握狀況，柯市長本人也在下午3點多返抵台北，趕到火災現場，並勒令業者停業徹查，不讓整修又同時營業。不過，王浩宇卻在臉書上PO出柯市長在枋寮的照片，給人試圖想帶風向的感覺。

楊寶禎也提醒，「可是王議員啊，今天凌晨一點位在你的選區，中壢火車站前廢棄大樓起火燃燒」，八德也有製香原料倉庫起火，「請問你關心了嗎？」甚至八德是桃園市長鄭文燦的故鄉，他臉書上也不見半句關心，請問他人有到火災現場嗎？請問你監督了嗎？

楊寶禎酸王浩宇，「敬佩你想當『不分區』議員的精神，但請先盡本分，監督好桃園市政再說。」

桃園市議員王浩宇狂轟柯文哲。（圖／摘自王浩宇臉書）

王浩宇看到楊寶禎的PO文後也回擊，解釋為何八德大火沒找鄭文燦。王浩宇指出，台灣各地每天都會發生各種A2、A3類火警，只要沒有嚴重傷亡、嚴重環保問題，市長通常不需要到場，讓消防局長指揮就好，但林森錢櫃是A1類重大火警，屬於非常重大的公安意外，造成多人死傷的火警，市長本來就該到場去整合各局處，這是首長的工作責任，「拜託不要牽拖週日一早就起來參加防疫指揮會議的鄭文燦。他好幾年沒放假了。」

(中時電子報)