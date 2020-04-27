美國為新冠肺炎疫情重災區，其中紐約確診病例數超過27萬，先前紐約市市長布拉西奧（Bill de Blasio）曾說，紐約洋基位在布朗克斯市的主場洋基球場可能到秋天都無法重新開放，但紐約州長古莫（Andrew Cuomo）稍早受訪時卻透露好消息，為紐約職業球隊提出復賽的可能性。

紐約可以說是職業球隊的重鎮，包含洋基、大都會、尼克、籃網、遊騎兵等等，古莫表示，他已經和多名球團老闆討論過，有望在今年夏天迎接球賽回歸，但是在沒有球迷、閉門打，並且球團要和球員協商減低薪資的前提之下，他說：「我們想帶回體育賽事，讓人們可以在電視上觀看。」

如果球賽閉門進行，球團無法透過售票來增加收入，將會產生巨大的損失，對此，古莫表示，雖然他不是體育經濟學家，但體育賽事仍可以靠著電視轉播權利金獲得足夠的收入，即使沒有門票銷售，他們也可以賺錢，古莫認為，與其讓球員待在家，閉門復賽可以拿比較多錢，老闆也能進帳收入，何樂而不為？

古莫進一步呼籲，球賽重啟的經濟考量並不是他的指責所在，因此呼籲各球團老擺必須具有創造力，解決這些問題，因為他自己也愛看體育賽事，「體育賽事在球迷無法進場時你能做什麼？在沒有辦法賣票的情況下可以怎樣提升經濟效益？要有創造力一點，試著去想出辦法。」

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(中時電子報)