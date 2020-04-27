台北市中山區林森北路錢櫃KTV 26日驚傳火災，違成5死慘劇，台北地檢署26日深夜訊問錢櫃主管、員工、施工包商共17人後，27日凌晨諭知錢櫃3名幹部各交保25萬元後，決定27日下午首度赴林森店，勘驗火警現場，釐清起火點及起火原因。

據了解，現場民眾表示，火警當下沒聽到警報，灑水設備也沒啟動，且消防局人員指業者有5項消防設備關掉，業者施工未申報核准等疑似人為醸禍因素，成為北檢究責重點。

北檢主任檢察官張智堯和4位檢察官黃筵銘、高文政、朱家蓉、林希鴻26日分別負責相驗遺體、訊問17人後，依據警消認定因錢櫃電梯施工釀禍，錢櫃的5項消防設備未發生功能，認為錢櫃林森店主管陳X宏、張X純、員工黃X銘共3人有疏失，涉及公共危險、過失致死及過失傷害罪嫌，訊後諭知3人均交保25萬元。

檢警昨依據包商員工證詞，初步認定起火點是五樓施工處附近的儲藏室，因此今天下午將赴現場勘驗釐清。

消防局指出，26日上午10時57分接獲報案，消防局出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人，於11時3分到達，11時28分控制火勢，11時30分撲滅，但造成5死 慘劇。

(中時 )