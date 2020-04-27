1987-88球季，公牛隊麥可喬丹囊擴年度MVP、聯盟第一隊、防守第一隊、最佳防守球員、得分王、抄截王、明星賽MVP、灌籃大賽冠軍。但是該季也出現一位喬丹的勁敵，拓荒者「滑翔人」崔斯勒(Clyde Drexler)。

崔斯勒身高201公分打得分後衛，與喬丹一樣都有驚人體能，亦是灌籃大賽常客。他在喬丹球技登頂的同時大幅成長，從場均17.2分一路飆到27.0分，投籃命中率高達50.6%，擅長切入、中距離、抄截、籃板、助攻的全能身手，一度是最接近喬丹的人。

喬丹也感受到崔斯勒的威脅，不過兩人分居東西區，見面機會不多。結局是兩位男主角在最大的舞台(1992年總冠軍賽)一決高下。該年喬丹連莊年度MVP，票選第2名的正是崔斯勒，見真章的時刻到了。

首戰毫無懸念，喬丹上半場就投進6顆三分球(拓荒者全隊只進1顆)，公牛痛宰拓荒者33分。不過拓荒者很快扳回一城，兩軍打到2勝2負，關鍵G5兩人卯足全力，崔斯勒砍30分10籃板，6次犯滿，喬丹46分及5次犯規，最後公牛以4勝2負抱走總冠軍。

總冠軍戰結束後，緊接著就是1992年奧運，喬崔二人都加入夢幻隊集訓。喬丹練球時不斷挑釁：「咦，我不是剛剛才痛宰過你嗎？」「有沒有覺得似曾相識？」「老崔，你以為擋得住我嗎？」「當心三分球啊，老崔。」當時隊友都看不下去，巴克利還挺身過來勸解。

崔斯勒畢竟是名將，絕不輕易言敗，他最終在1995年(火箭隊)奪下1座總冠軍，退休後入選籃球名人堂。

(中時電子報)