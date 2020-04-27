涉貪遭判刑4年6月，目前在八德外役監服刑的前民進黨籍立委高志鵬，因具有律師資格，涉及刑事犯罪判刑確定，被依《律師法》移付懲戒，遭台灣律師懲戒委員會重懲，律懲會決議停止高律師職務2年。但依據《律師法》規定，只要判1年以上有期徒刑確定，其罪名及行為影響律師信譽，將不發給律師證書，因此高志鵬出獄後有可能無法繼續當律師。

高志鵬被控於2006年間與助理關說國有非公用市場用地承租價購案，收取業者50萬元政治獻金，台中高分院更二審2017年11月依貪汙罪判處高4年6月徒刑、褫奪公權4年，2018年底最高法院駁回高上訴，全案確定，他也因此喪失立委資格。

高志鵬被刑定讞，須入監服刑，但他向檢方聲請延緩執行，去年1月10日，高志鵬在調查員陪同下向新北地檢署執行科報到，先發監台北分監服刑，17天後移監宜蘭監獄。

他服刑5個月後，向矯正署申請至外役監服刑，矯正署審查後同意他至外役監服刑，去年6月高志鵬移至桃園八德外役監獄服刑。由於高在入監5個月就轉到外役監服刑，一度讓外界懷疑高有特權。

高志鵬雖喪失立委資格，但他從政前擔任過律師，具有律師資格，由於高因涉及刑事犯罪判刑確定，被依《律師法》移付懲戒，台灣律師懲戒委員會日前決議重懲，決議停止律師職務2年。這是律師懲戒處分中，僅次於除名的處分。

雖然高志鵬大約服刑2年即可獲假釋出獄，律懲會的2年停職處分，外界認為似乎無法有效懲戒，但依據新修正《律師法》規定，只要判1年以上有期徒刑確定，其罪名及行為影響律師信譽，將不發給律師證書，這原本是為了要杜絕涉貪司法官轉任律師的巧門，但高志鵬也將適用，因此高志鵬出獄後可能無法繼續當律師。

(中時 )