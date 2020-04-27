新冠肺炎病毒持續發威，各行各業也受到不小的衝擊導致許多企業面臨停業、裁員，連「貝嫂」維多利亞貝克漢(Victoria Beckham) 的同名品牌也宣布讓員工放無薪假；另外，貝嫂還向英國政府申請補助，讓員工在無薪假期間，依然可以領取由英國政府給付的八成薪資。然而，這項舉動卻引起許多英國人民不滿。

根據《每日郵報》報導，由於疫情影響，貝嫂的公司也跟著讓30名員工放兩個月的無薪假，並申請政府補助的8成薪資，員工一個月最多可以領到約兩千五百英鎊（約台幣9萬元）的薪水，也等於員工薪資改由全民買單。

原本是令旗下員工有保障的善意舉動，不料卻引起英國人民的批評聲浪，直指貝克漢夫婦經濟富裕，資產估計高達 3.35 億英鎊（約台幣124億元)）卻還申請補助令人憤怒。對此，貝嫂維多莉亞則認為自己也是疫情之下的受害者，申請政府的補助方案並沒有錯。

但其實貝克漢夫婦在此前曾宣布配合英國政府的防疫政策，關閉倫敦所有門市，還捐出品牌20%的營收，為防疫盡一份力；再加上日前維多莉亞才歡渡46歲生日，不但大肆慶祝3天還開了價值6萬台幣的紅酒慶祝，現在卻要用人民的納稅金彌補品牌損失，才引發大批網友不滿。

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(中時電子報)