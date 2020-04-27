白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）周日(26日)受訪時表示，因為疫情衝擊經濟嚴重萎縮，未來幾個月經濟數據將很糟糕，尤其美國大部分地區為了防疫而封城，許多企業因此停業，失業率將持續攀升，4月最糟恐達16％，成大蕭條後的最慘水平。

美國勞動部公布申請初領失業救濟金人數，上周新增440萬份，近5周內全美申請失業救濟人數上升至2640萬人，全美的失業率已來到23%，直逼大蕭條時期。據CNBC報導，哈塞特表示，「在大蕭條時期，大約失去870萬個工作職位，而現在每10天就有這麼多人失業，對於政策決策者來說，這數字是前所未見」。同時，哈塞特也預估美國第二季GDP將呈現負增長，華爾街則估計為-20%或-30%。

哈塞特認為，新冠肺炎造成的影響，是美國經濟有史以來最大的負面衝擊，不過，他也提到，「我們立法所訂定的相關政策，有望在病毒之前建立一座橋梁，而在未來3至4個星期，大家也會合作制定新的經濟刺激計畫，為將來的V型復甦，做最大努力。」

美國財政部長米努欽則預計經濟將在夏季反彈，他提到：「隨著經濟活動將在5、6月逐漸開放，我預期將在7月至9月看到真正的反彈，大家將看到數兆美元進入市場，我認為這將會是很大的正面影響」。

(中時電子報)