美股落在季、月線之間整理(22830~24898)，主要是道瓊指數自18213點拉升上來(最高來到24264點)，波段上漲6051點、漲幅高達33.2%，從架構分析，新冠肺炎造成的恐慌已經過去，現在市場煩惱是在「經濟問題」；換句話說，現在美股進入漲多休息的中期整理階段，台股也是一樣。

從大環境來看，疫情、油價等黑天鵝已經過去，經濟衰退的白天鵝(已知的利空)正在衝擊股市，在美股進入盤整之際，上周五盤面轉由防疫概念股(生技)、宅經濟概念股(遊戲)成為盤面將點，投機力的轉向是擔憂美股的不振，然而電子股仍有被動元件、LED、IC設計等表現不弱，可見目前市場派並未自電子族撤離。

油價暫時不跌了，但股市卻也未能再進一步走高，主要原因就是漲多了，現在台股跟全球股市都需要進行震盪換手，不過，上周五電子類股中有一個好現象，即高價股走勢轉強，高價股並非散戶會碰的個股，該族群轉強暗示大資金、大買力開始進場了；依此研判，本周台股拉回測試下檔支撐後，短多結構可望再起。

(時報資訊)