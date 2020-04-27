台北市林森錢櫃大火，大批消防員趕往現場救火。（圖／現場民眾拍攝／摘自林森錢櫃臉書粉專）

錢櫃大火竟因施工將消防系統關閉。（圖／讀者提供）

北市林森北路錢櫃KTV昨（26日）中午10時許一場惡火，造成5死、1命危、48人輕重傷悲劇，經檢警消初步調查，起火點是4樓的儲藏室，多人死傷原因是錢櫃內部施工時，將5大消防設備關閉，造成消費者避難不及，是嚴重人為疏失。當天人在現場唱歌、後來死裡逃生的一名消費者「yuweime (yuwei)」，事後在PTT發千字文描述當時的千鈞一髮的逃生過程，得知起火原因後不滿痛批錢櫃「罔顧人命到極點」。

一場人為疏失的大火奪走五條性命，其中一女生日慶生淪忌日。 （非當事人/陳君瑋攝影）

「yuweime」開頭此文開頭就怒轟「全國最大的KTV連鎖集團，居然這樣罔顧人命到極點...有種施工就不要營業，要營業就不要警報器，失火當下警報系統/排煙系統/灑水系統/逃生設備"全部失靈!!!」。接著開始描述當時在火警的逃生過程。

「yuweime」接著寫道：「還以為是有包廂在拉K，我還打電話報警請警方過來，然後警方回電說是失火了，要我們趕快逃生，然後看到白色的淡淡煙霧，不斷從空調出風口冒出，一打開包廂門，走廊全都是臭得要死的白煙，趕緊關上門，並且聽到外面有消防車的警報聲，大家趕緊收好包包，做好離開準備，過不久就斷電了，大家各自拿出手機的手電筒照明...」

他說，他們包廂總共5個人，走廊上伸手不見五指，只能看到逃生出口的綠色燈指引，走到逃生梯，梯門是打開的，但是濃煙把整個逃生梯全部掩蓋，「不行，很難呼吸，能見度太差了，出去是不可能的事!!!"」，於是趕緊大叫請大家撤回包廂，因為原本包廂距離較遠，看到旁邊有個包廂門是關的，就打開衝進去。進去第一件事情就是跟他們說逃生梯已經無法離開了，我們只能在裡面等待救援。以下是「yuweime」的逃生記全文：

之後我們趕緊把包廂門用毛巾和衛生紙塞住，避免讓濃煙竄入包廂。大家各自分工趕緊抽衛生紙塞門縫和逃生出口，並勸導大家冷靜，避免不必要的氧氣消耗，然後確認包廂人數，我們這群少了兩個人，我趕緊打LINE詢問他們的位置，還好他們當時並沒有跟著我們離開包廂，在原本的包廂的廁所內躲避。

錢櫃的包廂還有一個逃生的走道是靠窗的，打開後也是很濃的濃煙，外面有對外窗，但是無法判斷對外窗打開會不會更讓濃煙灌入，我們選擇待在包廂內是最安全，並且隨時用手機跟消防員聯繫說715包廂有7個人，隔壁713還有2個人。這時打開手機才知道5樓已經失火了...。

「之後過了10幾分鐘，包廂內的煙味越來越濃，大家也都越來越不舒服。後來聽到消防隊員拍牆壁的聲音，我們也跟著拍牆壁告訴消防隊員裡面有人受困，後來消防隊員打開了門，確定我們的人數後，請我們稍等一下，會有人帶我們下去。我們七個人又在包廂內四目相對，後來消防隊員開門要我們一個拉一個跟著走!!!。

說真的，真的很痛苦，也很幸運，因為這層樓不是起火點，一路上除了濃煙的呼吸困難外，跟著離開並沒有遇到任何阻礙。跟著消防員走到逃生梯的時候，並不是我們一開始都是濃煙的逃生梯，是煙比較少的逃生梯，經5、6樓的樓層時，可以感覺得到牆壁是很燙的，我們一群人就是不斷的下樓，拉好彼此確認人數，最後終於從一樓後面的逃生出口離開到外面。

我們跟著只是到林森北路的人行道上休息，並留下基本資料和喘氣。我們算是第1批被救下來的民眾，因為跟我們一起休息的人並不多，之後有醫護人員詢問是否有人不舒服或需要送醫，也有人要我們留下個人資料。還有很多記者對著我們狂拍和採訪...而我們最在意的是隔壁走散的兩位朋友，打電話詢問後，一個已經送醫，一個跟我們會合。而會合的這位朋友也有吸到濃煙，身體很不舒服。後來就是看到不斷有人被救下來後，有失去意識的，也有沒生命跡象直接做CPR的，第一次看到火災現場這麼沒有"安靜"，沒警報、沒灑水、沒紓困...。

後來就是在FB/LINE跟家人朋友報平安。一點之後就離開現場，我們一起去醫院探望第一個送醫的朋友。

所幸我們這群都平安，而FB不斷被記者要畫面、要採訪...等。因為實在氣不過業者的不作為，於是就把當時的情況跟記者說。回到家看到這則新聞內容後，才想到這誇張的業者，該怎麼對亡者和我們這些消費者賠償，真的太誇張了!?根本罔顧人命到了極點...。

(中時電子報)