中國引領業界的電動汽車科技公司小鵬汽車日前宣布，其下一代智慧純電轎車P7將於4月27日在中國正式推出。小鵬P7採用NVIDIA DRIVE AGX Xavier平台運行XPILOT 3.0系統，小鵬汽車表示對於NVIDIA的AI運算平台充滿信心，並宣布將採用其DRIVE平台開發下一代車款。

小鵬P7是該公司首款採用NVIDIA DRIVE AGX自動駕駛運算平台的超遠程智慧純電轎車，搭載高效且節能的Xavier系統單晶片（SoC）。P7配有12個超音波感測器、5個高精度毫米波雷達、13個自動駕駛攝影機及1個具有HD地圖和高精度定位的車內攝影機。這款智慧純電轎車將為中國的用戶帶來多項第一的自動駕駛功能，其中包括適用於高速公路、城市道路和代客泊車的L3級別全場景自動駕駛功能。

Xavier只需要30瓦功率就能提供每秒30兆次的運算效能，是首款致力於自動化和自動駕駛的生產級SoC，且達到當今嚴格的安全標準和法規要求。Xavier為安全性而設計，能處理來自各種感測器的數據所需的冗餘和相容性，為高度自動化的量產級自動駕駛系統提供了有力保障。

小鵬汽車自動駕駛副總裁吳新宙表示，我們與NVIDIA成功的合作對小鵬P7的研發和生產至關重要。Xavier的高效與節能加快了我們的開發進度並超越同行，創造出這款安全、智慧且功能豐富的轎車，讓小鵬P7成為目前競爭激烈的電動車市場中備受關注的智慧轎車。

吳新宙補充，我們對於與NVIDIA進一步拓展合作關係並開發下一代電動車款感到非常興奮，這將為我們更廣泛的客戶群提供更具競爭力、易用且更安全的自動駕駛功能。

小鵬P7充份運用NVIDIA的端對端運算平台，透過NVIDIA的人工智慧架構研發小鵬自有的自駕深度神經網路。在車輛內部，開放的NVIDIA DRIVE OS使小鵬可以運行其自有的自動駕駛軟XPILOT 3.0，並提供持續性的無線更新，這對於未來升級自動駕駛的能力來說非常重要。小鵬還利用NVIDIA Xavier的深度學習加速器進行L3運作中的AI推論。

上個月，中國工業和信息化部（MIIT）證實小鵬P7的NEDC（New European Driving Cycle）續航里程達到706公里，這使其成為中國能夠行駛最遠程的純電轎車。

NVIDIA自動駕駛車副總裁Rishi Dhall表示，中國的消費者很快就可以體驗由NVIDIA Xavier的超強處理效能、效率、安全性和可擴充性的小鵬智慧自駕純電轎車。我們同時也與小鵬汽車緊密合作，共同開發其下一代智慧電動車，以助小鵬汽車此領域發展的一臂之力。

由於小鵬汽車與Xavier平台具有強大的架構相容性，因此他們也積極探索將NVIDIA Orin平台的新產品用於其下一代智慧電動汽車的潛在機會。小鵬汽車於2019年11月宣布從策略性投資人和機構投資人獲得了4億美元的C輪融資。除阿里巴巴外，小米公司也已成為策略性投資人。

(工商 )