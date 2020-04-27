桃園市楊梅區1月12日發生一起死亡案件，一名徐姓男子和父母返家時，因忘記帶鑰匙而從2樓翻牆進入家中，沒想到卻慘遭割喉而死。警方獲報到場，發現徐男頸部有明顯割傷，但徐男父母竟稱兒子是摔死的，原來他們說謊竟是為了掩護犯人。

案情回顧，當天下午2時，徐男為了進入家中，爬上門口停放的小貨車，踩著車頂翻牆進家中2樓；他的父母等了半小時都不見他到1樓開門，這才找了鎖匠來，順利進門後，發現徐男已倒臥在2樓客廳的血泊中，嚇得趕緊報警。

徐男踩著小貨車的車頂，翻牆進家中。（圖／翻攝畫面）

警方到場後，發現徐男父母供稱他是摔死的，這和徐男頸部的傷口明顯不符，便懷疑他們試圖藏匿犯人。據《ETtoday》報導，其實兇手遠在天邊，近在眼前，就是徐男35歲的弟弟。

原來當天徐弟在沙發上午睡，發現徐男翻牆進來後，認為睡眠被打擾，所以就從徐男身後接近並下狠手，直接割斷親哥哥氣管、動脈及靜脈，他們的父母也因此才決定隱瞞案情，保護小兒子。

警方當天就已鎖定嫌犯，透過附近監視器畫面追查，發現徐弟躲在附近的旅館；警員前往逮捕他時，他身上的衣服還布滿哥哥的血；經過DNA比對後確認無誤，桃園地檢署將他依殺人罪起訴。

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(中時電子報)