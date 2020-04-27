桃園楊梅39歲徐姓男子，今年1月12日陪父母外出吃飯返家找不到鑰匙，從小貨車車頂爬進2樓屋內拿鑰匙，未料竟被發現被割斷頸部倒臥客廳身亡，警方在事發3小時內，在距離住家500公尺旁的摩鐵逮還穿著血衣，有多項吸毒前的胞弟，但徐弟否認犯行一切都推說不知情，死者父母得竟是弟弟殺了哥哥，痛心到無法言語。桃園地檢署偵查後，發現徐男的弟弟不滿午睡被吵醒，才下手行兇，將徐男依殺人罪起訴。

據了解，死者自己開設開設工程公司，平常和胞弟很少往來，但胞弟有多項吸毒前科，精神狀況不穩，連鄰居也都少有往來。由於死者的父母在市場賣雞肉，但母親因腰傷動手術，死者不忍父親自己一人忙不過來，還特別放下工作到市場幫忙，是鄰居眼中的孝子。

39歲的徐姓男子12日下午與父母外出用餐，返回楊梅區三元街住家時，一時找不到鑰匙開門，於是爬上小貨車車頂至遮雨棚進入2樓屋內，徐男父母苦等不到兒子下來開門，半小時後電請鎖匠趕來開門進入，赫然發現兒子已倒在家中氣絕身亡，脖子上有疑似刀傷的不規則傷痕。

警方調閱附近路口監視器畫面，發現死者36歲胞弟在案發時間點出現在附近，循線到汽車旅館逮捕涉有重嫌的徐弟，但徐弟堅稱沒有殺死哥哥，對於相關問題都推說「不知道」，警方仍依殺人罪嫌移送桃園地檢署。

檢察官複訊後，認為徐弟犯罪嫌疑重大，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，至於徐男死因，將擇期解剖釐清。

(中時電子報)