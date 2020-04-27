LIVE/ 0427 柯文哲林森錢櫃最新說法

北市林森北路錢櫃惡火造成5死、1命危、48人輕重傷，檢警消初步調查後，認為錢櫃將5大消防設備關閉造成消費者避難不及，是嚴重人為疏失。對此，台北市柯文哲今有最新說明，他指有現有四項善後工作。

柯文哲表示，會先成立關懷小組，關心住院病人和後續處理。第二會成立專案小組調查出事原因。第三將清查台北市內的電影院和KTV等封閉室場所公間是否還有其他違規問題。最後則是，台北市會全面配合檢察官調查錢櫃為何會關掉消防設備和起火原因等的偵辦協助。

(中時電子報)