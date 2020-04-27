錢櫃大火5死1命危 柯文哲四項指示 09:402020/04/27 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（圖／資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 LIVE/ 0427 柯文哲林森錢櫃最新說法 北市林森北路錢櫃惡火造成5死、1命危、48人輕重傷，檢警消初步調查後，認為錢櫃將5大消防設備關閉造成消費者避難不及，是嚴重人為疏失。對此，台北市柯文哲今有最新說明，他指有現有四項善後工作。 柯文哲表示，會先成立關懷小組，關心住院病人和後續處理。第二會成立專案小組調查出事原因。第三將清查台北市內的電影院和KTV等封閉室場所公間是否還有其他違規問題。最後則是，台北市會全面配合檢察官調查錢櫃為何會關掉消防設備和起火原因等的偵辦協助。 (中時電子報) #錢櫃大火 #5死 #1命危 #台北市 #柯文哲 #公安意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北水肥無處去 業者慌民眾罵 04:102020/04/23 地方新聞 買口罩趟數掀論戰 北市IT大臣：唐鳳、柯文哲都沒錯 14:372020/04/23 政治 台北市5月4日起 清疏高架道路洩水孔 15:312020/04/23 生活 女力當道 台北市「宅」女數量是「宅男」1.4倍 17:122020/04/23 財經 苗栗老田寮溪驚傳溺水 女子命危送醫 12:132020/04/24 社會 悠遊付漏停車月票 柯文哲嗆換總經理 16:112020/04/24 生活 柯文哲諷邱毅「共產黨提名的」遭告 檢：並非虛構 16:162020/04/24 社會 柯粉還護航？錢櫃火災 王浩宇痛批柯：竟在枋寮拜廟拔樁 15:192020/04/26 政治 錢櫃大火！柯文哲挨批第一時間不在場 網狂酸：連2天南部超前部署 18:162020/04/26 生活 錢櫃大火釀傷亡 羅智強痛批：草菅人命 20:222020/04/26 政治 政治熱門新聞 金正恩若驟然離世 于北辰驚爆台灣麻煩了 - 政治 台北錢櫃大火 命理師算柯P未來令人大驚 - 政治 六都市長防疫滿意度 他居然贏鄭文燦 - 政治 韓執政後高雄又出現嚇人場景 韓粉喊好怪 - 政治 高雄氣爆45億善款查到了？雄檢2案由曝光 網驚呼... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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