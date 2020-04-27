日前大陸網紅周揚青分手羅志祥PO文爆料他劈腿、愛約砲。為此精神科醫師鄧惠文逆風發文，形容周揚青是恐怖情人。而國師唐綺陽也挺鄧「社會不就是需要各種聲音」，讓網紅廣告小妹看不下去，爆料「鄧惠文能婚前當小三婚後找小王，依然握有聲量，還不就是你們姑息養奸？」

廣告小妹在臉書PO文，表示看到唐綺陽幫認證鄧惠文外遇白人小王被報復，認為鄧是過去有過許多受傷經歷，所以才變成現在的自己投身醫界，酸道「那可否幫我再認證一下鄧惠文於 1998 年，當小三介入臺大劉姓醫師家庭並懷孕後大鬧醫院，最後逼到他帶著全家人移民加拿大？恐怖情人喔喔喔喔喔喔。」

廣告小妹說，鄧的家庭是家庭，別人的家庭就不是家庭；她的痛才是痛，周揚青的痛就不是。只因她是醫生社會培養她不容易？社會培養出這樣的醫者才是真的衰。「鄧能婚前當小三、婚後找小王，依然握有聲量，還不就是你們這些有權有勢者姑息養奸？」當初仗著自身媒體資源多壓新聞，現在再靠著粉絲眾多出征他人，「一個包庇一個，最後被掀底都是他人圖謀不軌。」目前鄧惠文已關閉臉書。

(中時電子報)