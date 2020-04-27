大陸有消息指出，電動車電池製造龍頭寧德時代將於今年7月至2022年6月底向上海特斯拉供貨，具體金額跟數量尚未公布，但這意味著，原本由松下壟斷特斯拉電池供應的局面將被打破，而特斯拉還表示也會向韓國LG採購電池。有知情人士表示，陸產特斯拉使用寧德時代的電池後，新車售價預計可下調10％左右。

目前，寧德時代配套動力電池的有1900餘款車型，占比約41.5％。據SNE Research統計，寧德時代仍是全球動力電池出貨量排名第一位，力壓松下電器和LG。

此前，受新能源補貼退坡影響，去年大陸電動車銷量出現近10年來的首次負成長，但對寧德時代而言，並未受到明顯影響，該公司的主營業務動力電池系統銷售收入達385.8億元人民幣，年增率達57.38％，增速甚至高於2018年。

未來，鑒於特斯拉持續提高零組件的陸產化，寧德時代與特斯拉的供應鏈預計將保持緊密關係，公司業務也有望持續提升。據公開資料顯示，目前，陸產Model 3的零部件陸產化率約為30％，特斯拉計畫將在今年底前將這一數字提升至100％，如此，將有助於陸產特斯拉降低生產成本。

另外，除了寧德時代，截至去年年底，特斯拉至少已經與100家大陸供應商達成供貨關係，特斯拉的陸產化在持續加速中。

(旺報 )