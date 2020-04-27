受到歐美新冠肺炎疫情大爆發影響，曜越(3540)謹慎看待第2季營收表現，公司推出全新S100小型強化玻璃機殼，希望能為業績添動能，曜越表示，儘管保守看待第2季營收表現，但因公司日前調漲產品價格，第2季毛利及獲利可望維持水準。

曜越全新S100 小型強化玻璃機殼共有黑白共兩款，S100以高雅簡約風為設計主軸，金屬質感的面板搭配4mm厚度強化玻璃讓內裝系統一覽無遺，S100內附獨特電源保護殼，提供玩家線材收納理線區域，同時也帶來優異的內部擴充。

再者，曜越S100支援多種散熱方案，支援長165mm塔式CPU散熱器、顯示卡長度至330mm和160mm的電源供應器安裝空間；系統散熱部分，除了內建後方一顆120mm標準型風扇，並可自由選擇在前方和上方安裝兩顆120mm或兩顆140mm風扇，前方散熱排擺放可至280mm，達到整體散熱效能。

曜越3月合併營收為2.86億元，年減22.86%，累計第1季合併營收為9.72億元，年減5.72%。

全球新冠肺炎疫情延燒，尤其是歐美地區自3月以後成為疫情重災區，封城封國至今尚未完全恢復正常，也影響曜越出貨，不過，受惠於宅經濟電競相關產品出貨維持水準，加上曜越調漲部分產品價格，降低疫情對公司營運的衝擊。

曜越表示，受到歐美疫情影響，謹慎看待第2季營收，但第2季毛利及獲利可望因產品調漲價格維持水準。

(時報資訊)