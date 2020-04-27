歷經近3個月，滯留湖北的台胞總算大部分回到台灣。對此，前總統馬英文在臉書撰寫簽字文，並透露這些台胞們的心聲，馬感嘆表示，政府把他們註記納入黑名單中，目前仍滯留於湖北的200多名台胞，還是無法自行搭機回台，歧視仍然存在，已經3個月了，政府為何還要這樣折磨他們？他還特別提及台北市長曾說「紐約比武漢更危險」，並讚這句話一點也不錯。

馬英九在臉書撰文指出，他在這段期間一再呼籲政府協助他們儘速回國，但遺憾的是，在政治考量下，政府採取明顯的雙重標準，使得他們的返鄉之路漫長而辛苦。尤其是經上海搭乘「類包機」最為折磨，武漢距上海1100公里，大約是台灣環島一週的距離，搭車要11個小時，類包機成了「累」包機。

幾天前，多名滯留湖北台胞自救會的成員，在回台完成隔離檢疫後來看他，對於馬持續聲援他們表達謝意。馬說愧不敢當，並表示他已卸任公職，力量有限，無法讓他們得到政府應該提供的協助。「我所做的，只是為了同胞最基本的人權與人道，講該講的話」。

馬英九提及，這些好不容易回家的鄉親跟他說，他們非常認同政府採取嚴格的防疫措施，並且完全配合；但難以理解的是，政府對於從歐美等高風險地區回來的台胞或外僑，卻沒有採取同樣標準的防疫措施。更讓他們難過的是，因為政府的差別待遇，許多民眾也跟著歧視他們，甚至把他們視為「病毒」。從湖北搭乘包機與「累包機」回台的1,435名台胞中，只有1人的採檢結果確診為陽性，僅佔台灣340多名境外移入病例中的1例。事實證明，滯留湖北台胞的傳染風險，遠比歐美回來的台胞為低。馬還提到，台北市長柯文哲曾說過「紐約比武漢更危險」，馬讚一點也不錯。但政府卻把他們註記納入黑名單中，目前仍滯留於湖北的200多名台胞，還是無法自行搭機回台，歧視仍然存在，已經3個月了，政府為何還要這樣折磨他們？

「這次滯留湖北的國人，曾遭同樣的苦痛，也曾組織自救會」。馬說他為他們加油打氣，並建議，即使已經回台，莫灰志氣、莫散團體，把自己的經歷記錄下來，對於所受的霸凌、歧視等等不公平待遇，要勇敢發聲，爭取自己的權利。面對挫折不要害怕，只要站在正義、公理與善良這一邊，一定可以扭轉情勢。就算痛苦已經過去了，他們再接再厲的努力，可以喚醒社會的良心，嚇阻類似事件的重演。

馬英九也表示，疫情總有結束的一天，台灣或許會創下耀眼的防疫成績，但在人權、人道方面，政府卻將留下不光彩的冷血紀錄─80天拒絕上千位國民返國。他說這不僅違反《中華民國憲法》第10條「人民有居住及遷徙之自由」，也違背《聯合國公民與政治權利國際公約》第12條第4款「人人進入其本國之權，不得無理褫奪」的規定。這段歧視、霸凌的情節現在還在上演，還是進行式，為了同胞愛，馬呼籲政府解除武漢最後這200多位台胞的黑名單註記，還他們自由搭機回國的權利。現在改變還來得及，請政府平等對待每位同胞，大家拋開偏見、放下意識形態、停止霸凌，讓人心仍是台灣最美麗的風景。

(中時電子報)