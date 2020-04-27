「老刺客」艾塞亞湯瑪斯接受《FOX Sports》記者布魯薩德訪問時透露，昔日創造不少NBA輝煌紀錄的張伯倫，曾當面告訴「飛人」喬丹，喬丹得以統治整個聯盟，主因還是NBA為了他改變比賽規則，似乎相當不滿自己遭遇差別待遇。

跟喬丹一樣，張伯倫在NBA史上屬於神話級的球員，生涯雖只拿過兩次NBA總冠軍(1967、1972年)，卻曾創造單場攻下100分、單場抓到55籃板，以及單場平均得分50.4分等幾乎無法打破的歷史紀錄，他仍很不滿聯盟更改規則。

「我聽到張伯倫這樣跟喬丹說，他和喬丹最大的不同之處是，聯盟必須更改規則，造成我沒有辦法繼續在場上展現統治力，」並未具體說出那些規則的艾塞亞湯瑪斯表示，「聯盟反而因為喬丹更改比賽規則，進而讓喬丹可以統治球賽。」

畢竟張伯倫擁有216公分身高與恐怖臂展，讓NBA不得不為了他修改比賽規則，像是把3秒區從12英尺擴大到16英尺、發底線球不得把球拋過籃板，甚至規定球在下落時不得接觸的妨礙中籃，難怪張伯倫會自認跟喬丹面臨差別待遇。

(中時 )