電動車是未來汽車產業的發展趨勢，而充電樁建設則是電動車發展的基礎。據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據顯示，截至今年1月，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁達53.1萬台；同一時間內，擁有公共類充電樁數量前三的省級行政區分別為江蘇、廣東和北京。
整理來看，大陸公共類充電樁持續在增加，今年1月較去年12月公共類充電樁增加1.5萬台。從去年2月到今年1月，月均新增公共類充電樁約1.6萬台，而今年1月較去年同期增加了55.4％。
就省市來看，公共充電基礎設施建設區域較為集中，其中江蘇、廣東、北京、上海、山東、浙江、安徽、河北、湖北、福建TOP10地區建設的公共充電基礎設施占比達73.9％。
另外，公共充電基礎設施充電電量集中度較高。大陸充電電量主要集中在廣東、江蘇、陝西、四川、湖北、北京、山東、福建、浙江、河南、山西、上海、湖南、安徽、河北、江西、黑龍江、貴州等省分；其中，電量流向主要以公車為主，自用轎車同樣有較大占比，而環境衛生物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。
(旺報 )
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