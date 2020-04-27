白宮經濟顧問周日表示，在新冠肺炎疫情肆虐下，美國經濟正面臨歷史性的衝擊，可能使4月全國失業率升至16%或更高，將需要更多激勵措施確保經濟強勁反彈。

美國總統川普的經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）周日接受ABC節目訪問時表示，情況真的很嚴重，我想這是美國經濟曾見過最大的負面衝擊，美國關注的失業率已經接近1930年代「經濟大蕭條」（The Great Depression）時期的水準。

美國各地為了防止新冠肺炎疫情擴散所實施的封鎖措施已經對經濟造成打擊，導致公司停業，使失業率飆升。

自3月中旬起已有2650萬名美國人申請失業救濟金，創下歷史新高記錄，而零售銷售額、房屋建築與消費者信心都已重挫。

美國無黨派立場的國會預算辦公室（Congressional Budget Office）上周五表示，美國第二季國內生產毛額（GDP）年率估將萎縮近40%，第三季失業率可能達到16%，即使到了明年，失業率平均可能超過10%。

哈塞特在白宮表示，我想在下一次的就業報告，失業率將跳升至約16%或更高。美國將於5月8日公布4月份的就業統計數據。他並表示，美國第二季GDP數據的變化將是「很大的負值」。我們將需要真的很大且周全的政策予以整合，讓人們能恢復樂觀。

(時報資訊)