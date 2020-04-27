興櫃KTV業者錢櫃（8359）台北林森店發生重大火災意外，後續將停業待調查評估損失。由於林森店近5年平均貢獻錢櫃營收達8％、獲利逾6％，錢櫃今（27）日股價開低後放量走跌，一度重挫12.84％至87.4元，回測3月19日觸及的26月低點86.02元。

錢櫃隨後跌幅即見收斂，惟截至9點15分仍維持逾5.5％跌幅，在觀光股中表現最疲弱。而持股錢櫃26.06％的上市KTV業者好樂迪（9943）股價同步承壓，開低後同步放量下跌3.54％至57.2元，截至9點15分維持逾1.5％跌幅，表現遜於大盤。

錢櫃台北林森店26日上午11點發生大火，造成54人送醫、其中5死1命危的重大意外。錢櫃重訊公告，林森店將停業待現場調查估算財物損失，2020年首季約貢獻合併營收8.8％，以自結首季合併營收9.19億元估算，林森店首季營收約近0.81億元。

錢櫃聲明，對於造成民眾傷亡深感悲痛及歉意，第一要務為全力協助救治傷者、配合罹難者家屬善後，一定會配合消防單位調查處理，負起應負責任、絕不推卸。同時，已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下據點相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。

錢櫃林森店隸屬錢櫃旗下子公司迪廣，原為好樂迪與中廣於2000年合資成立，經營高端品牌V-MIX。惟雙方2005年發生經營糾紛，好樂迪2006年取得全數股份，時值與錢櫃洽談合併，將原V-MIX台北店改為錢櫃林森店，錢櫃2009年向好樂迪收購迪廣全數股份。

據錢櫃年報揭露，迪廣自2011年以來維持獲利，每年貢獻錢櫃營收3.41～3.84億元、獲利0.33～0.83億元，近5年平均貢獻錢櫃年營收約8％、獲利約6.3％。據錢櫃年報揭露，迪廣2019年稅後淨利0.61億元，年減19.97％，為近5年低點。

錢櫃目前全台擁有16處據點，2019年合併營收38.32億元，年減0.93％。毛利率59.49％、營益率29.99％，低於前年60.02％、30.57％。加上業外收益減少約43％，歸屬母公司稅後淨利11.33億元，年減13.93％，每股盈餘（EPS）8.3元，低於前年9.65元。

受新冠肺炎疫情影響，錢櫃2020年3月自結合併營收2.12億元，月減23.89％、年減28.35％，創近7年半低點。累計首季合併營收9.19億元，季減1.37％、年減11.39％，營運旺季不旺、為近8年同期低點。如今面對疫情及林森店停業衝擊，第二季淡季營運恐更淡。

錢櫃董事會上月底已通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利6.4元，其中以盈餘配發4.4元、資本公積配發2元，創下歷年新高，盈餘配發率約77.11％。以24日成交均價100.28元計算，現金殖利率達約6.38％。公司將於6月19日召開股東常會，補選1席董事。

(時報資訊)