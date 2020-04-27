北韓領導人金正恩神隱至今已半個月，外界紛紛猜測他究竟是生是死，各種說法紛紛出籠。另外，也有許多網友好奇，如果金正恩真的逝世，那麼他的愛妻李雪主與小孩會怎麼樣；對此，不少人表示可能不太樂觀、應該會打入冷宮。

金正恩消失在眾人眼前已久，各界對他去向眾說紛紜，有媒體報導指他祕密進行手術，卻因醫療疏失已成植物人，也有人猜測他只是在躲避疫情，而北韓官方和媒體近日都十分沉默，引得外界流言紛傳。

有網友在社群發文提問，金正恩在位時間不長，如果真的過世，那他老婆李雪主與3個小孩要怎麼辦？文章一出引起不少網友討論，指李雪主有小孩還好，沒小孩就掰掰了，也有人說沒有金正恩，她什麼都不是，甚至有人預言她將可能被處死。

而金正恩的生死確實備受國際關注，美國評論型媒體Vox分析表示，若金正恩已患重病，哪麼現今北韓由誰掌權？若已去世，繼任者極有可能是其胞妹金與正；不過，美國密蘇裡大學的北韓專家格賴滕斯（Sheena Greitens）對此種說法抱持懷疑態度。她指出長久以來從未見過北韓由女性領導，該國政治文化是否能接受女性統治也還未可知，而推測最有可能的做法應是集體領導或軍方接管。

其實，這並不是金正恩第一次長期未公開露面，2014年時他也曾長達5周沒有出現在眾人面前。另外，也有人猜測他遲遲不露面，也可能是在策劃將對國際採取什麼大動作。

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(中時電子報)