華為自從遭到美國制裁後，因部分手機無法搭載谷歌應用服務（GMS），該公司便推出自家移動服務（HMS）因應，不過，華為創辦人任正非近日接受媒體採訪時表示，華為的操作系統想要超越谷歌的安卓和蘋果的iOS系統需要很長的時間，但不會超過300年。

綜合媒體報導，華為本月推出的P40手機已經沒有安卓系統，而是改用華為自家的HMS。任正非對此表示，華為與蘋果、谷歌關係良好，自家操作系統和他們沒有惡性競爭，只是為制裁期間找出路。

他也表示，HMS操作系統才剛開始，消費者已經熟悉安卓與蘋果的操作系統，而華為HMS後來研發的，要讓消費者認同是很困難的，因此，華為的操作系統想要超越他們，可能需要很長的時間，但不會超過300年。

至於華為消費者業務CEO余承東日前曾說過，華為手機已經可以完全不用美國零組件，但任正非表示，「不用美國零組件是可以的，但是別人不買怎麼辦？」

此外，任正非半年內兩次卸任子公司董事，市場揣測這是任正非即將退休的訊息。任正非則回應，僅按公司程序正常操作，讓年輕員工接掌職務，更豁達地說：「如果有一天退休了就喝茶，沒啥事兒就多喝兩杯。上班就喝咖啡吸收宇宙能量，喝茶就消遣消遣。」

(中時電子報)