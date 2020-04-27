婦聯會面臨解散清算，決定仍不轉型為政黨，對此，內政部次長花敬群表示，今天就會發出公文，但不是只有婦聯會。民進黨立委賴惠員今天質詢花敬群，賴惠員表示，這是否意味著婦聯會走入歷史？花敬群說，「是，沒錯。」

內政部表示，婦聯會是他們認定的政治團體，而要求改善的兩年的緩衝已經到，不只婦聯會，其他還有42個單位，今天會發公文針對這全部政治團體。去年12月7日的緩衝已經到期，等於已經給了兩年四個月的改善期限，他們決定不轉為政黨，依據《政黨法》就是會廢止它的立案。

民進黨立委鄭運鵬表示，婦聯會是存在幾10年的組織，是威權產物，對於婦聯會以拖待變滿遺憾，希望國民黨主席江啟臣可以甘願一點，把這些不該存在的組織交給政府處理，已經走到這步就趕快執行。

國民黨立委陳玉珍則說，像促轉會也是要到期了，卻還是可以延長，民進黨是不是借促轉之名進行威權之實？

(中時 )