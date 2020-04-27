北韓領導人金正恩病危消息震撼世界，至今北韓官方尚未證實，但外界已沸沸揚揚探討金正恩去世誰接班的議題，有台灣網友直言，大陸希望金正恩同父同母哥哥金政哲接班，但美國則是可能金正男的長子金韓松迎回北韓，創造一個親美政權，中美雙方人選角力戰恐將爆發，一處理不好將危及東亞！

對於金正恩若去世，亞洲態勢會如何發展，網友xeloss於批踢踢發文表示，兩韓目前看不到統一，南北韓分治符合中共和美國的國家利益。若金正恩去世，「中美要搶日後金氏政權的主導權」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

該網友接著表示，大陸可能跟金正哲和崔龍海合作，金與正不可能扶正！白頭山文化不允許女性最高領導，最多就是繼續當個攝政王；美國可能把金正男的長子金韓松迎回北韓，創造一個親美的北朝鮮政權。不過金氏政權繼位戰，配合這次的肺炎疫情，搞不好有可能朝鮮半島的火藥庫會提早爆炸，中美在朝鮮半島軍事衝突早於台海或南海。

至於金正恩叔父金平一是否有可能接班，該網友認為年紀關係，接班可能性較小。但有可能以皇叔身份輔佐新ㄧ任少主。

(中時電子報)