轎車疑閃避機車 苗栗街頭失控亂撞 09:472020/04/27 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛轎車失控擦撞路邊車輛，並衝向對向電杆與消防栓。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1輛轎車失控擦撞路邊車輛，並衝向對向電杆與消防栓。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） 苗栗地方法院前27日凌晨發生車禍事故，25歲邱姓男子開車行經苗栗地方法院前中正路往市區方向，疑因閃避同向機車，不慎失控擦撞路邊轎車後，打滑直衝對向路邊的電桿與消防栓、撞進便利商店騎樓，車輛因大力撞擊零件噴飛，現場狼籍。 警方表示，邱姓男子與副駕駛座的17歲宋姓男子皆送醫救治，邱男有輕微腦震盪留院觀察治療，宋男則手、腳輕微擦挫傷。警方指出，邱男將抽血檢驗有無酒精反應，若有酒精反應將依公共危險罪嫌移送法辦。 (中時 ) #苗栗 #男子 #法院 #地方 #反應 也許您會感興趣 推薦閱讀 3嫌潑漆林榮基押不成 法院裁交保、限制住居 01:512020/04/23 社會 關注公共議題 苗栗20位青年事務委員獲頒聘書 16:532020/04/23 生活 苗栗警方打擊犯罪為民服務 員警獲表揚 19:472020/04/23 生活 陳道輝坦承官兵扁桃腺發炎未回報 宅神反應網友驚 22:572020/04/23 政治 外籍教師互動教學 反應熱烈 04:102020/04/24 地方新聞 苗栗推借書APP 手機掃描超EASY 04:102020/04/25 地方新聞 江啟臣釋兵權 人事下放地方主導 04:102020/04/26 政治要聞 德華裔科學家：新冠疫苗研發 正處「最難的」階段 11:152020/04/26 兩岸 人人打疫苗 陸專家稱有4考量 04:102020/04/27 兩岸要聞 油價恐引發通縮 振興不能慢半拍 04:102020/04/27 財經焦點 社會熱門新聞 竹科工程師命喪錢櫃 訣別電話：「爸…我出不去了！」 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 錢櫃大火／ 5大消防設備失靈 承包商供稱錢櫃3月要求關閉 - 社會 錢櫃大火林姓新手爸爸員工喪生 妻兒痛失丈夫慈父 - 社會 錢櫃大火釀5死 他發千字「逃生記」怒轟：罔顧人命到極點 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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