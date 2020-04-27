1輛轎車失控擦撞路邊車輛，並衝向對向電杆與消防栓。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗地方法院前27日凌晨發生車禍事故，25歲邱姓男子開車行經苗栗地方法院前中正路往市區方向，疑因閃避同向機車，不慎失控擦撞路邊轎車後，打滑直衝對向路邊的電桿與消防栓、撞進便利商店騎樓，車輛因大力撞擊零件噴飛，現場狼籍。

警方表示，邱姓男子與副駕駛座的17歲宋姓男子皆送醫救治，邱男有輕微腦震盪留院觀察治療，宋男則手、腳輕微擦挫傷。警方指出，邱男將抽血檢驗有無酒精反應，若有酒精反應將依公共危險罪嫌移送法辦。

(中時 )