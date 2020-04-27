有條件禁空令暫不退場。金管會主委顧立雄27日上午受訪表示，因為「整個疫情仍沒有受到控制」，因此首波評估禁空令暫時不會提前退場。即繼續以6月19日之前為實施期限，但顧立雄也表示，會「隨時滾動檢討」。

金管會在3月19日祭出有條件禁空令，即投資人融券賣出或向證券交易所借券系統、證券商或證券金融事業借券賣出上市櫃股票及台灣存託憑證，該有價證券當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價融券及借券賣出，若次一交易日的收盤價跌幅仍達3.5％以上，則持續進行價格限制措施。

金管會原本表示此措施沒有實施期限，但後來顧立雄透露，表訂是三個月，即到6月19日左右。

顧立雄本月9日時亦曾表示，台股禁空令要觀察三指標，一是台股維持萬點以上，的確是一個心理因素，第二是影響台股最重要的因素為新冠肺炎疫情，仍要看疫情是否真的控制住，先前是說至少先觀察4月12日，即清明連假之後是否有增加本土感染案例。第三個就是歐美疫情控制的情況。

台灣目前二週沒有本土案例，但仍沒有相關有效的疫苗或確定治癒方式，同時歐美疫情也尚未控制。

因此顧立雄表示，仍會隨時滾動檢討有條件平盤下禁空令退場的時間，在疫情未完全受控前，仍會繼續實施。

(工商 )