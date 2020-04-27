武漢在4月8日解封，交通等逐漸恢復疫前狀態，武漢地標之一的黃鶴樓公園4月29日將恢復有限開放。黃鶴樓公園門票全價票降為每人60元人民幣（半價30元），進入主樓參觀需通過排隊系統分時預約。購票則實行網路預約，每日全網預售門票4000張，不提供窗口售票。

此次黃鶴樓公園為有限開放，開放時間為每日8：30～17：00，園內全封閉區域暫不開放。

為做好疫情防控和保障遊覽安全，主樓暫態接待最大遊客量300人次，公園暫態接待最大遊客量3000人次，日接待最大遊客量5400人次。

遊客可通過各旅遊電商平台、黃鶴樓官微、官網和淘寶旗艦店實名預約購票，憑身分證或者二維碼刷證入園，無需換票。當日網路門票預約量達到4000張後，平台將關閉銷售當日門票；當日網路門票預售未達到4000張時，提供現場掃碼購票服務。遊客進入主樓參觀前可通過排隊系統分時預約進入主樓。

入園前，掃健康碼並測量體溫。健康碼為綠碼且體溫正常的遊客方可進入門票現場預定和驗票區域。入園及遊覽需佩戴口罩，人與人之間至少保持1公尺以上的間距。

(旺報 )