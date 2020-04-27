陸媒近期調研發現，大陸長江流域抗生素濃度偏高，水生態系統受到破壞。更令人擔憂的是，相關調查顯示，長三角約40％孕婦尿液中檢出抗生素，近80％兒童尿液中檢出獸用抗生素，部分檢出抗生素已在臨床中禁用，有可能嚴重損害人體免疫力。

長江是重要水源地，其水質好壞關乎數億人民的健康。隨着長江經濟帶快速工業化和城市化，抗生素濫用日益突出，不僅對水生物產生慢性毒理效應，且易令人和飼養禽畜產生耐藥性和降低人體免疫力。

據報導，長江水中抗生素主要來自醫院和藥廠廢水、水產和畜禽養殖廢水以及垃圾填埋場。有的飲用水水源地上游5公里分布大型醫藥生產企業排污口，一些長江支流交匯處有6、7家製藥廠，廢水含有高濃度抗生素。大部分的抗生素無法在現有工藝下有效去除，導致河湖水體成為抗生素和耐藥性的基因庫，將威脅長江流域民眾安全。

近年來長江流域雖加大整治污染力度，但不少中下游的化工、製藥、中低端製造，畜禽養等企業往長江的上游或支流轉移，長江的抗生素污染更加嚴峻。

大陸多位權威專家指出，當前對抗生素危害研究不夠，對抗生素濫用監管不足，導致目前江河湖庫水體抗生素含量嚴重偏高。因此專家呼籲當局應盡快修訂標準、嚴控源頭，加強研究，管控長江流域的抗生素污染。

(中時 )