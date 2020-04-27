新台幣匯價今早開貶走升，台北外匯經紀公司新台幣以30.1元開盤，貶值2分，隨後再轉升至30.04元。上周台股周線翻黑，終結連四紅。台股早盤則一掃上周三大法人在台股賣超陰霾，上漲逾百點再回守5日及10日線。

上周集中市場外資賣超367.30億，投信買超10.54億，自營商含避險賣超67.42億，三大法人合計賣超424.16億。融資增加48.94億，融資餘額1032.45億；融券增加115,148張，融券餘額798,452張。投信專攻業績股，外資又退場。

針對最近盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期台股主要呈現來回測試底部、打第二支腳的格局。永豐投顧則認為，經過一個月的反彈，短多彈力也耗竭，技術指標轉弱、價量背離，本週似有回檔整理的態勢，所以多方應該謹慎。

就基本面，廖哲宏表示，電子方面，近期中國供應鏈復工狀況已經有所回升，然而受到疫情蔓延到歐美的影響，短期科技產品需求，以及消費性電子產品的影響較為嚴峻，但受惠在家工作、遠端教育等需求提升，短期需求亮點仍在伺服器以及筆電等IT產品。

就投資面，廖哲宏表示，新冠疫情讓股市重新回到側重相對保守的趨避投資氛圍，也打亂了原本逐步回升的經濟需求。現階段，將持續觀察新增病例數的變化，基於相關產業中長期的成長趨勢，逢低擇優布局。歐美重啟經濟的發展步調、高階手機降級等，也將是觀察重點。

永豐投顧看好科技股優於傳產股的態勢會愈趨明顯。提醒投資人股市短線漲幅已大，市場變數多，短線建議保守，等待有利價位，買跌不追高，本週指數區間看10100點至10600點，5G、伺服器、醫材股等均是可選標的。

(時報資訊)