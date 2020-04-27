宏達電(2498)今日宣布，旗下HTC VIVELAND攜手恐龍紀元XR(Dinosaur Age)、歌手安溥(張懸)，推出為期四個月的「XR超體感樂園」。宏達電表示，本次展覽展現「VR 2.0」的科技，讓觀眾透過體感科技深度沉浸於VR和AR內容之中，展覽內容包含「恐龍」與「音樂」兩大展區，領域涵蓋遊戲娛樂及人文藝術，展現宏達電跨足多元內容與產業的決心，目前相關內容已獲多家海內外主題樂園的青睞，希望能夠購買或進一步合作。

宏達電VIVELAND企業解決方案副總經理李文材表示，這次端出的恐龍展區與音樂展區XR體感體驗，呈現了VR與AR的全新應用，藉XR新科技讓人快速接受資訊並留下深刻感受，除藝文及娛樂外，對於各領域的延伸應用如教育、醫療等等，都將帶來突破性的發展。

李文材副總進一步表示，這次恐龍展區超完美的結合VR與AR科技，加上震動座椅所帶來的沉浸體感，讓人徜徉大海時精確地同步感受穿越岩漿的微風和熱浪，帶給觀眾好萊塢等級的極致聲光享受，這樣的內容很適合整合在主題樂園或室內樂園成為亮點，已獲多家海內外主題樂園的青睞，許多樂園業者在嚐試過早期的測試版本後，就表達高度的意願，希望能夠購買或進一步合作。這對高雄市政府執行體感科技園區補助計畫以及製作這個內容的開發團隊Fantahorn Studio是非常大的鼓舞。

宏達電自2015年起投入VR生態系，每年持續探究虛擬實境的各種可行性。從硬體跨足VR內容製作、建立VR原生IP、著手開發TMS內容管理系統原型等，並與國內外夥伴及異業進行多方合作，累積深厚軟硬體整合與新創應用的經驗。這次HTC透過「108年度高雄市體感科技園區計畫補助」整合VR上下游與軟硬體資源，開發出符合現階段商用需求的VR內容與體感的示範整合案例，並將新穎成功的VR與AR應用案例開放予民眾參觀，採短期展覽模式。

宏達電設立於高雄大魯閣的「XR超體感樂園」結合VR、AR與體感裝置，讓虛實之間毫無界限，更突破過去VR作品的擬真畫質，讓觀眾感受最新的XR應用，展覽現場亦陳設AR互動合影與浮空投影等亮點，將成為最新打卡熱點。

宏達電表示，率先開放體驗的恐龍展區以「恐龍紀元時光站」為概念，讓觀眾戴上VIVE頭盔搭乘具體感互動的「時光機」座艙，回到侏儸紀，穿過火山、叢林、大海與熱浪，在遠古恐龍聚落的驚駭聲光中，展開海陸空大冒險，現場的AR陳設也能讓觀眾與恐龍跨時空合影，留下「時空旅行」的痕跡。

(時報資訊)