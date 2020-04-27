晶圓代工廠聯電(2303)、世界(5347)法說會即將在今日(27日)、明天(28日)下午接棒舉行。台積電看好今年晶圓代工仍可成長上看一成，聯電及世界第一季業績均登峰，第二季預期仍不淡，今早股價隨台股再開高。

台積電已於16日舉行法說會，台積公司預期，今年晶圓代工市場仍將成長7%至13%，低於先前預估的成長17%。

聯電法說會即將在今(27日)下午接棒舉行，聚焦第二季之展望。

聯電因併購日本12吋半導體廠，加上第一季晶圓代工需求不淡，第一季營收再創新高，季增約1%。聯電將在今日下午公布第一季獲利以及第二季展望。

聯電2020年第一季營收422.67億元，季增1%，年增近3成，並創下單季營收歷史新高紀錄。

展望第二季，隨著歐美疫情擴大，法人預期第二季開始，部分晶圓代工廠營運將受到影響。但因聯電、世界均有併購效應，且上半年需求仍有撐，上半年淡季可望不淡。

八吋晶圓代工廠世界先進(5347)將於本周二接棒舉行法人說明會。

世界先進第一季營收創新高並符合預期，公司將於明日下午舉行線上法人說明會公布首季獲利及第二季展望。

世界先進第一季營運展望樂觀，預期單季營收將達75億至79億元，可望季增約2.3%到7.7%。實績符合預期，第一季營收78.44億元創新高，比去年第四季營收73.34億元呈現季增近7%。但因新加坡廠尚處調整階段，預估第一季毛利率將滑落到29%至31%，將較去年第四季下滑5.1至7.1個百分點，主要受匯率及新加坡新廠增加折舊認列兩項不利因素影響，全年毛利率預估都受到此兩項因素壓抑約5個百分點。

(時報資訊)