德國逐漸解封 福斯汽車周一開始復工 09:502020/04/27 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著德國新冠肺炎疫情降溫，該國政府已開始放寬封鎖措施下，全球最大汽車製造商福斯汽車周一(27日)已經正式重啟德國生產線。 鑒於肺炎感染人數出現下滑，德國政府日前宣布重啟部分經濟活動，像是開放小型零售商店可恢復營業，不過仍須堅持社交距離與衛生規定，如今大型企業也隨之跟進。 不過相較德國汽車產業已重啟運作，美國聯合汽車工人工會上周則表示，由於美國肺炎檢驗依然不夠廣泛，要在5月初復工依然過早、風險也過高。 (工商 ) #德國 #福斯汽車 #復工 #肺炎 #解封 也許您會感興趣 推薦閱讀 主動請辭？譚德塞：很忙 沒精力回應 06:132020/04/23 國際 嚴防疫情搭上登革熱 金門金城全區大消毒 11:202020/04/23 生活 新北封城兵推時間與順序？侯友宜：臉書已公布 12:402020/04/23 政治 新冠前後襲擊40艦 美海軍忙翻 13:332020/04/23 軍事 印度90萬婦肉身擋肺炎 命僅值12元 14:522020/04/23 社會 新冠甩鍋大戰 美與伊朗緊張升高 15:132020/04/23 國際 美專家：美疫情1月早流行 實際死亡數恐超過當前 07:002020/04/24 國際 陸疾控中心主任高福：新冠疫苗九月或有望緊急使用 10:252020/04/24 兩岸 台人體質適應強？醫曝磐石艦2狀況比率超高 10:372020/04/24 生活 陸媒：都2020年了 英國人讓大陸賠款？ 10:442020/04/24 兩岸 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 工商社論 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 爆股災…巴菲特「沒出聲」！他驚曝凶兆 - 財經 華為系統何時超越蘋果、安卓？任正非曝驚人答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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