隨著德國新冠肺炎疫情降溫，該國政府已開始放寬封鎖措施下，全球最大汽車製造商福斯汽車周一(27日)已經正式重啟德國生產線。

鑒於肺炎感染人數出現下滑，德國政府日前宣布重啟部分經濟活動，像是開放小型零售商店可恢復營業，不過仍須堅持社交距離與衛生規定，如今大型企業也隨之跟進。

不過相較德國汽車產業已重啟運作，美國聯合汽車工人工會上周則表示，由於美國肺炎檢驗依然不夠廣泛，要在5月初復工依然過早、風險也過高。

(工商 )