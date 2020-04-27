北市林森北路錢櫃昨傳出火警意外，造成5人死亡，也讓北市相關公安檢討再度浮上檯面，但是府發言人學姊黃瀞瑩卻批評外界質疑是在打嘴砲，也讓國民黨臺北市議員游淑慧傻眼痛批，北市近40天中，連續兩起火災奪走11條人命。怎還有臉護航？到底有沒有看過數據報告。

原來，黃瀞瑩在臉書轉發北市府副發言人戴于文的臉書照片，表示，「這是我的同事，事發後立刻衝到現場，隨時在群組更新現場狀況，還有更多辛苦的打火弟兄，都在第一時間投入救災工作，辛苦了」，暗指「透過網路上發文、打嘴砲很容易，但是，有些人是默默地在現場做事」。

但此話卻引起游淑惠不滿，質疑黃，「妳有沒有開過公安會報呢？多謙卑地看看數據吧。昨天的不幸不是個案問題， 因為上個月才發生過 ，去年也發生過……臺北市這五年多的火災死亡事件， 已經奪走86條人命，比郝龍斌市長的八年總合63人，還高36％」。

游淑慧認為，這是柯市長的公安管理能力出了狀況！錢櫃案等市長趕到後，盡責幕僚趕快補照他和救災同仁身影，然後上網發文護航、批評他人打嘴炮，這又是什麼樣市府文化？

她感嘆，「打火兄弟默默做事，但柯文哲市長呢？丟下市政，南下拼政治、拼選舉也是事實…這位發言人在市府也是選舉任務高過市政專業，幾年來在市府進進出出，打選戰的時候離職，選完又回來，每次回來都高升加薪…這是公家機關不是自家公司！」。

游淑慧強調，「學姊在市府的工作時間、看的公文數量，應該沒有我當年的一半…所以也請她不要扯消防人員的辛苦身影，對於學姊有何資格批評，外界在打嘴砲，她直言 因為市府是你們在執政的 ; 而且最會打嘴炮的，就是柯文哲市長。

游淑慧最後奉勸柯市府團隊，我們在談的都是鮮活的生命的逝去，她要柯市府「別拿煽情的文字，來掩蓋臺北的公安問題」。

(中時電子報)