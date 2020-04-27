周揚青日前認了與羅志祥9年感情終結，同時公開一封分手信，大爆小豬慣性批腿、約炮、約女生「多人運動」等行徑，甚至揭露他跟旗下女藝人有不正當男女關係，之後直接點名愷樂去做性病檢查，而從周揚青回覆網友的對話看來，她手上還有更為毀滅性的證據，逼得小豬、愷樂公開道歉，而對於這證據究竟是什麼？名嘴許聖梅給了答案。

周揚青對羅志祥祭出「毀滅式分手」，被懷疑是否直接想毀了舊愛，她則回應如果是以毀掉他為目的，「絕不是只到今天這一步」，也間接證明周揚青手上還有許多「未爆彈」，而據《自由時報》報導，許聖梅在節目中爆料，周揚青在分手信後應該有跟小豬通上電話，才有男方的公開道歉聲明，對於女方手上的證據，許聖梅直言「非常非常不堪入目」，或涉及淫亂行為甚至到了無法公開的地步，因此造就羅志祥不得不立刻出面止血。

至於「毀滅性證據」究竟為和？許聖梅表示，周揚青在分手信中說了，她得知羅志祥有撩妹專用機，並且翻看了，知道男友趁她不在就約妹，甚至出差工作都能約到酒店來，許聖梅直言都已經看了另一半的偷腥手機，就不會只是看，「妳不會截圖嗎？不會下載嗎？不會留下證據嗎？」，表示這些內容若曝光，會讓羅志祥永難翻身。

(中時電子報)