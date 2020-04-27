財長蘇建榮今（27）日在立院財政委員會重申，目前財政部並沒有調降營業稅的打算。

蘇建榮也強調，我國今年已主動調降小規模營業人如小吃、攤販等1月查定營業稅額，打9折課徵，2-3月更因疫情衝擊內需持續擴大，進一步調降3成，亦即打7折課稅，未來會觀察4、5月疫情發展，持續檢討。

依財政部統計，截至3月底，有48.2萬家小規模營業人受惠，營業稅核實減稅金額累計達1.9億元。

此外，我國一般企業營業稅多半為每兩個月報繳機制，只要營業額下降，等於是稅基下降，稅額自然也會減少。

(工商 )