調降營業稅 財長說NO 10:012020/04/27 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部長蘇建榮。（圖／林昱均攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財長蘇建榮今（27）日在立院財政委員會重申，目前財政部並沒有調降營業稅的打算。 蘇建榮也強調，我國今年已主動調降小規模營業人如小吃、攤販等1月查定營業稅額，打9折課徵，2-3月更因疫情衝擊內需持續擴大，進一步調降3成，亦即打7折課稅，未來會觀察4、5月疫情發展，持續檢討。 依財政部統計，截至3月底，有48.2萬家小規模營業人受惠，營業稅核實減稅金額累計達1.9億元。 此外，我國一般企業營業稅多半為每兩個月報繳機制，只要營業額下降，等於是稅基下降，稅額自然也會減少。 (工商 ) #營業稅 #調降營業稅 #財長 #蘇建榮 #我國 也許您會感興趣 推薦閱讀 產油國元氣大傷 景氣拉警報 04:092020/04/23 全球財經 黃曙光愛將高嘉濱調職 潛艦國造恐遭波及？ 14:022020/04/23 政治 圖書免營業稅 明年正式上路 15:282020/04/23 生活 出版業福音 未來五年圖書免營業稅 15:212020/04/23 財經 出版業的及時雨 明年起書本免徵營業稅 04:092020/04/24 財經要聞 圖書免徵營業稅 明年中上路 04:102020/04/24 生活新聞 吉里巴斯政壇籲與台灣建交 外交部：密切觀察吉國外交走向 20:012020/04/24 政治 財政部減稅逾2.6億 48.5萬家受惠 04:092020/04/25 財經要聞 奈及利亞遭雙重打擊 04:092020/04/26 產業特刊 林心如無端遭傳收養劉真女兒 網路無良片看了讓人發寒！ 08:592020/04/27 娛樂 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 油價暴跌！美又1家石油商倒下 聲請破產 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 證期局長王詠心5／4榮退 新局長內升 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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