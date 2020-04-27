半導體製程設備及自動化設備廠京鼎(3413)將聚焦半導體設備生命周期製造服務等四大產品之營運策略，希望深入半導體生態系當中的各項服務，以有效改善淡旺季營收差距，讓公司營運更加穩定。

京鼎公司上周剛舉行法說會，針對集團未來發展策略，京鼎指出，將聚焦四大產品，包括半導體設備生命周期製造服務、設備及關鍵部件再生循環經濟、半導體廠自動化設備自主研發、醫療設備開發及製造服務，伴隨著將擴大與美系大客戶的合作，增加新的產品線，相關效益預計今年底會逐步發酵。

京鼎集團在半導體設備製造的發展，從過去的製造服務中心發展至技術服務中心，並進一步跨入半導體廠自動化設備自主研發領域。京鼎將聚焦四大產品，其一是半導體設備生命周期製造服務，業務包括半導體設備新機生產、蝕刻/薄膜製程腔體模組、真空傳送平台模組以及真空腔體及精密零組件等製造。第二是設備及關鍵部件再生循環經濟，包括關鍵製程備品耗材以及關鍵製程設備翻新服務。

其三是半導體廠自動化設備自主研發。京鼎看好晶圓廠自動化的產業機會，善用公司在自動化設備累積多年的技術，以晶圓廠微汙染防治設備打入半導體廠。第四是醫療設備開發及製造服務，包括醫療設備關鍵零組件、智慧醫療周邊設施、放射治療設備以及醫療影像診斷設備等。

京鼎公司表示，希望深入半導體生態系當中的各項服務，以有效改善淡旺季營收差距，讓公司營運更加穩定。

京鼎第一季營收雖比去年第四季旺季下滑一成但年增近28%，公司審慎樂觀看待第二季業績展望。

法人指出，受惠美系客戶拉貨需求在高檔，第二季營收估持穩上一季高檔。展望下半年，因全球疫情擴散還未解除、能見度較低，後續終端客戶資本支出計畫是否如計畫展開需要持續觀察。

京鼎計畫擴大台灣竹南二廠，以拓展備品產能，預計今年第三季動工，2022年第一季完工，完工後預估2-3年內產能較目前達倍增。

(時報資訊)