需求疲軟，打壓上周五BDI指數連4挫；因巴拿馬型船和海岬型船的運價下跌幅度大於市場預期，引發投資人擔憂需求疲軟，導致波羅的海乾散裝運價連4挫；波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)續跌7點，跌幅1.04%，終場收作665點；海岬型運費指數(BCI)下跌6點，跌幅0.62%，收盤報964點。

而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌12點，跌幅1.58%，收作747點；超輕便極限型運費指數(BSI)逆勢上漲5點或1.31%，終場以388點作收。 (商品行情網)

(時報資訊)