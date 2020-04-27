《商情》需求疲軟 打壓上周五BDI指數連4挫 10:002020/04/27 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求疲軟，打壓上周五BDI指數連4挫；因巴拿馬型船和海岬型船的運價下跌幅度大於市場預期，引發投資人擔憂需求疲軟，導致波羅的海乾散裝運價連4挫；波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)續跌7點，跌幅1.04%，終場收作665點；海岬型運費指數(BCI)下跌6點，跌幅0.62%，收盤報964點。 而巴拿馬極限型運費指數(BPI)下跌12點，跌幅1.58%，收作747點；超輕便極限型運費指數(BSI)逆勢上漲5點或1.31%，終場以388點作收。 (商品行情網) (時報資訊) #指數 #疲軟 #BDI #運費 #打壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－後新冠中國投資 中小板遠距帶頭 04:092020/04/23 全球財經 《證交所》國泰投信申請道瓊斯天然氣、原油指數ETF獲資格認可 07:442020/04/23 財經 《商情》周三波羅的海BDI指數跌至一周低點 10:002020/04/23 財經 3月工業生產年增10.41％ 連二紅 16:102020/04/23 財經 國泰兩檔ETF指數 資格認可過關 04:092020/04/24 證券．權證 國外指數期貨贏家專欄－美股三大指數反彈逢壓 04:102020/04/27 證券．權證 財經熱門新聞 驚！油價爆死劫 專家：散戶機會來了 - 財經 油價暴跌！美又1家石油商倒下 聲請破產 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 對陸出口 傳須改註中國‧台灣 - 財經要聞 - 工商時報 證期局長王詠心5／4榮退 新局長內升 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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