《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（27）日的國際新聞重點。

【1】生死成謎！南韓總統顧問：金正恩依然健在

北韓領導人金正恩許久未公開露面，生死行蹤成謎，美媒盛傳他已經成為植物人，也有報導說他在躲新冠肺炎，南韓方面則堅稱金正恩身體狀況良好。南韓總統文在寅的統一外交安保特別顧問文正仁26日向美國媒體透露，金正恩仍「活著而且狀況很好」。

【2】神隱多日 專列停靠元山

北韓領導人金正恩的健康狀況成全球焦點，他的行蹤也依舊成謎。南韓總統特別顧問指出，「金正恩平安健康」。美國智庫證實，金正恩的專列出現在元山。南韓媒體甚至表示，北韓可能在金正恩指導下試射飛彈。有媒體指出，隨著五一勞動節的逼近，金正恩的狀況到底如何將會更為清晰。

【3】英首相強森 今日復工

英國首相辦公室發言人昨天證實，英國首相強森（Boris Johnson）治療加休養整整超過3周後，27日將重返工作崗位，比原定時間提早。他缺席期間的代理人外務大臣拉布說，強森「迫不及待」全面復工，而強森的復出有助於「提振政府與英國的士氣」。

【4】WHO呼籲 別發免疫通行證

世界衛生組織（WHO）表示，迄今尚無證據顯示擁有新冠抗體的痊癒者可免疫，不會受到二次感染，所以無法保證「免疫護照」或是「無風險證書」的準確性，並提醒各國政府不要發放「免疫通行證」（immunity passport）。

【5】不尋常！年輕新冠患者中風死亡數激增

新冠肺炎高風險族群不再只局限於高齡人士，美國醫院近期發現，愈來愈多年輕新冠患者因中風喪命，顛覆過去高齡患者死亡風險較高的認知。

(中時電子報)