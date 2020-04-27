台北市林森北路錢櫃發生大火，當時台北市長柯文哲人屏東枋寮，接獲消息後，除要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，也請黃珊珊副市長到場了解狀況，自己則馬上趕返，下午3點半左右抵達現場。網友指出，火警發生後5小時柯文哲才到現場，如果開車，應該早也到了。

林森錢櫃昨（26）日上午10時57分傳出火警，警消11時3分趕抵現場救援，副市長黃珊珊約12點半抵達現場了解狀況，而台北市長柯文哲卻因行程人在屏東，不過接獲消息後，他也立即在臉書發布「重大災害快報」，並趕返台北。

網友表示，十點多就火災了，柯文哲下午三點才到，「台灣南北好遠喔，五個小時耶，唉，身為台北市民，實在很希望蔣萬安趕快當市長，陳時中或黃國昌也可以」。

其他網友也說，「副市長也是過了一個多小時才到阿」、「市長15：37分到 老實說啦 從屏東走高速公路也早到台北了」、「永遠最後一名 真的當之無愧！」但有人則認為，「屏東耶，我覺得還好，副市長才是33來遲」、「你是要柯瞬間移動回台北喔」。

另外，有網友列出高鐵時刻，「12:55 的高鐵 2:29到台北 1:00的高鐵 2:59到台北」，若柯文哲從屏東到高雄搭高鐵，照時間來看，應該可以更早抵達現場。

(中時電子報)