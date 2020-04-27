根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基先前爆料，NBA已跟各隊送交備忘錄，從美國時間5月1日起，只要遵循當地政府防疫規定，就可開放訓練場館提供球員練球，目前外界普遍認為位居喬治亞州的亞特蘭大老鷹，將是率先開放的球隊之一。

因為為了恢復當地經濟，喬治亞州就算面臨新冠肺炎疫情持續延燒，仍然容許健身房、理髮廳等店家開門營業，如今老鷹隊可望率先開放訓練場館，也讓一些其他球隊的球員跟各自球隊總管詢問，是否可以前往亞特蘭大進行訓練的可能性。

不過《ESPN》也提出相關隱憂，因為假如老鷹訓練場館率先開放，自然引發其他球隊球員也想使用自家訓練場館的想法，甚至假如其他球隊球員跑去亞特蘭大訓練，難免造成移動時的感染風險，所以目前各隊還在觀望，不敢太早決定。

來自喬治亞州的塞爾提克後衛傑倫布朗，卻曾率先提出擔憂，「作為一名喬治亞州人，我對喬治亞州開始復工感到憂心，我一點也不希望喬治亞州變成恢復經濟的實驗地區。」

(中時 )