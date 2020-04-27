愷樂遭周揚青暗指和羅志祥(小豬)有長期不正當男女關係，她神隱2天後道歉，默認當小三，遭網友群起撻伐，其實，兩人情感糾葛10年，連小S都看透，曾在節目直言「他就把妳當女朋友在管」，讓網友都直呼「小S每次都一語中的」。

愷樂和羅志祥緋聞傳了多年互動曖昧，羅志祥更簽下她，並砸百萬幫她拍寫真書，還親自到夏威夷盯場，就怕她走光，感情好到甚至傳出周揚青一度吃味，有網友翻出愷樂過去上《康熙來了》宣傳新書時，被蔡康永問到，「他為了妳開了1個公司，把妳裝在裡面？」愷樂趕緊澄清，只是剛好緣分就簽約了。

另外，她也說到羅志祥管很緊，連比基尼大小件都管，小S就說「如果是一般老闆，就覺得曝光還可以上個媒體，這是個話題啊，他就把妳當女朋友在管耶」，並中肯分析這根本像假公司，「那(公司)只是男友想逗妳開心而已」。

現隨著周揚青的爆料，讓影片再被起底，網友才驚覺原來當時小S和蔡康永早就看透了，「結果小S說對了，超準」、「康熙同時嗅到八卦的味道」。

(中時電子報)